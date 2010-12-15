Фирташ интересуется контрольным пакетом акций холдинга «Титан Украины»

Компания Group DF заинтересована в создании совместного с государством вертикально интегрированного титанового холдинга и получения в нем контрольного пакета акций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня глава совета директоров Group DF Дмитрий ФИРТАШ журналистам.

«То, что нам это интересно и мы ведем переговоры, это факт. Также фактом является то, что я заинтересован в создании холдинга «Титан Украины» на базе «Крымского Титана». И, конечно же, я бы хотел иметь контрольный пакет акций в этом холдинге», - сказал Д.ФИРТАШ и добавил: "Свое желание получить контрольный пакет акций я объясню нашим печальным опытом с «Крымским Титаном». Когда ты берешь предприятие, которое на боку, и вкладываешь в него деньги, – порядка 450 млн. долл. было вложено в «Крымский Титан», – но когда нет контрольного пакета акций, государство в любой момент может начать «строить собственника, который ему просто не нравится».

Д.ФИРТАШ также подчеркнул, что в титановую отрасль Украины в течение 4-5 лет необходимо инвестировать порядка 2-2,5 млрд. долл.

«Если этого не сделать, Украина никогда не станет игроком на мировом титановом рынке», - убежден глава Group DF.

Справка УНИАН. ЗАО «Крымский Титан» - современное высокотехнологичное предприятие, выпускающее диоксид титана, минеральные удобрения, красный железо-окисный пигмент, серную кислоту, сернокислый алюминий, железный купорос, жидкое стекло.

«Крымский Титан» является одним из крупнейших производителей диоксида титана в Восточной Европе, которому принадлежит 2% мирового рынка двуокиси титана пигментного. Экспорт продукции осуществляется в 53 страны мира и составляет порядка 70% общих объемов производства.

Контрольным пакетом ЗАО «Крымский Титан» владеет государство.

50% - 1 акция предприятия принадлежат OstChem Germany GmbH (Германия), дочерней компании OstChem Holding AG. 90% акций OstChem Holding AG принадлежат Group DF.