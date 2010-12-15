Торги на украинских фондовых рынках во вторник проходили «на контрасте» – эксперты

Торги на украинских фондовых рынках во вторник, 14 декабря, проходили «на контрасте».

Такая точка зрения содержится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, «индекс Украинской биржи во вторник закрылся высоким, но условным ростом на 2,44%». Объем сделок достиг впечатляющей отметки и составил 286 млн. грн.

Аналитики подчеркивают, что единственной причиной такого результата стало беспрецедентное ралли вокруг акций «Укрнафты». Котировки компании за день взлетели на 14,30%, тогда как объем торгов по акциям достиг 150 млн. грн.

По словам аналитиков, остальные компании индексной корзины Украинской биржи во вторник продемонстрировали существенные потери. Наибольшее снижение наблюдалось по бумагам металлургического сектора. Ясиновский КХЗ упал на 2,12%, Енакиевский метзавод – на 2,05%, «Азовсталь» - на 1,26%, Aлечвский меткомбинат – на 1,2%, Aвдеевский КХЗ – на 0,81%.

Как сообщают аналитики, по акциям «Мотор Сичи» (-1,34%) во вторник происходила существенная коррекция, тогда как банковский сектор показал умеренное снижение стоимости. «Райффайзен банк Аваль» опустился на 0,68%, «Укрсоцбанк» - на 0,57%). Незначительно просели котировки генкомпаний («Центрэнерго» упала на 0,28%, («Захидэнерго» - на 0,08%) и «Укртелекома» (-0,1%).