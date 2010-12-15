Эксперты: котировки Regal Petroleum сбавили темпы роста

Котировки акций компании Regal Petroleum (+0,97%) на Лондонской фондовой бирже во вторник сбавили темпы роста.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, JKX Oil & Gas (+0,03%) во вторник завершил торги на позитивной территории, в то время как Cadogan Petroleum (-2,33%) продемонстрировал значительные потери. Котировки снизились и по бумагам MХП (-0,6%), тогда как цена акций Ferrexpo (+0,54%) незначительно повысилась.

Как отмечают аналитики, в Варшаве во вторник впечатляющие результаты продемонстрировал «Кернел» (+5,11%). «Агротон» (-0,55%) незначительно потерял в цене, а стоимость акций Астарты не изменилась.