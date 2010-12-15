Суд подтвердил право собственности Киева на 51% акций «Киевхимволокна»

Киевский апелляционный хозяйственный суд 14 декабря 2010 года подтвердил право собственности территориальной громады столицы на 51% акций ОАО «Киевхимволокно».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Согласно сообщению, апелляционная инстанция оставила без удовлетворения жалобу ФК «Новый регион» на решение хозяйственного суда Киева, а его решение – без изменений.

Напомним, 2 ноября 2010 года хозяйственный суд Киева признал недействительным договор покупки-продажи пакета акций ОАО «Киевхимволокно» в количестве 5 млн. 677 тыс. 224 единицы, который был заключен в 2009 году между Киевским городским советом и ФК «Новый регион».

Справка УНИАН. ОАО «Киевхимволокно» – одно из старейших в Украине предприятий по производству химических ниток и волокон, было создано в 1937 году как фабрика вискозного шелка.

Основным видом выпускаемой продукции предприятия является полипропиленовое штапельное волокно, производство которого имеет широкое применение во всем мире. "Киевхимволокно" – единственный производитель ПП-волокна в Украине. Основные конкуренты по производству такого волокна – предприятия России, Китая, Кореи и др.