Мировые фондовые рынки во вторник находились в восходящем тренде - эксперт

Мировые фондовые рынки во вторник, 14 декабря, находились в восходящем тренде.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

Он отметил, что европейский индекс DJ Stoxx 600 во вторник закрылся ростом на 0,2%, в то время как DJIA зафиксировал повышение на 0,4%, а S&P 500 вырос на 0,1%.

По мнению аналитика, макростатистика, опубликованная вчера, позитивно отразилась на настроениях участников рынка. Индекс текущей ситуации в Германии в декабре от Центра европейских экономических исследований (ZEW) зафиксировал значение в 82,6 пункта, что ниже ожиданий на 1,9 пункта, однако выше предыдущего значения в 81,5 пункта. В то же время, индекс экономических настроений превысил ожидания на 0,9 пункта, достигнув в декабре значения 93,2 пункта. Розничные продажи в США также порадовали «быков». В ноябре рост продаж составил 0,8%, что на 0,2 пункта выше ожидаемого значения.

Как считает Д.БЕЛОВ, разочарование участникам вчерашних торгов принесли данные крупнейшей в США розничной компании по продаже электроники Best Buy Co. Акции компании снизились на 15% после заявления о неожиданном падении прибыли, а также снижения прогноза на будущие периоды. Это частично нивелировало рост американских индексов, спровоцированный хорошими данными о розничных продажах.