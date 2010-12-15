Индекс Украинской биржи в среду закрылся в красной зоне - эксперт

Индекс Украинской биржи в среду закрылся в «красной зоне», несмотря на восходящий тренд во второй половине дня.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

При этом, по его словам, индекс Украинской биржи в среду снижался в течение первой половины торговой сессии. Индекс УБ за день снизился на 0,1%, закрывшись на отметке 2 337 пунктов. Объем торгов акциями составил 252 млн. грн. «Укртелеком» и «Лугансктепловоз» показали лучшую динамику среди ликвидных акций, повысившись на 6,1% и 3,5% соответственно.

Как сообщил аналитик, к концу торгового дня в Киеве в среду европейский индекс DJ Stoxx 600 потерял 0,3%, индекс S&P 500 поднялся на 0,2%, а DJIA прибавил 0,3%.