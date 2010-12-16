Инвесторы в ожидании коррекции продолжают фиксировать прибыль - эксперт

Инвесторы в среду продолжили фиксировать прибыль по большинству украинских ценных бумаг на ожиданиях коррекции после роста фондового рынка на протяжении 6 сессий подряд.

Такую точку зрения высказал корреспонденту УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Сергей БЕЛЯСОВ.

При этом, подчеркнул он, активность участников рынка была на низком уровне, что резко контрастировало с характером торгов во вторник, когда был зафиксирован рекордный объем торгов на Украинской бирже.

По словам аналитика, «не способствовал покупкам в среду и внешний фон. Рейтинговое агенство Moody’s снизило кредитный рейтинг Бельгии и поставило на пересмотр рейтинг Испании, с прогнозом его снижения, тем самым обрушив индексы ведущих европейских площадок. В страхе перед новой волной долгового кризиса стран ЕС инвесторы продавали европейские активы».

Как сообщил С.БЕЛЯСОВ, открытие торгов на Украинской бирже в среду ознаменовалось снижением индекса. Во второй половине торговой сессии индекс УБ на фоне позитивного внутреннего фона предпринял попытку отыграть утреннее падение. После заявлений председателя Фонда госимущества Украины Александра РЯБЧЕНКО о том, что количество претендентов на «Укртелеком» увеличилось до шести, акции монополиста связи выросли в цене на 6,06%, что является лучшим результатом торговой сессии.

По информации аналитика, активно росли в среду также бумаги «Лугансктепловоза» (+3,52%). Поводом к активизации покупок акций эмитента послужило заявление премьер-министра Украины Николая Азарова, в котором указывалось, что правительство дало согласие на заключение мирового соглашения между ФГИУ и Брянским машзаводом. «Хотя условия мирового соглашения еще не известны, однако его заключение поставит точку в вопросе прав собственности на «Лугансктепловоз» и позволит наладить стабильную работу вагоностроителя», - считает С.БЕЛЯСОВ.

Аналитик отметил, что по бумагам «Укрнафты» в среду продолжилась высокая торговая активность, однако рост котировок был существенно меньше уровня вторника - 0,46% против 14,30%. Среди бумаг второго эшелона активно росли акции «Богдан Моторс» (+1,85%). Намерение создать совместное производство туристических и аэропортовых автобусов с немецкими производителями повысило привлекательность автопроизводителя в глазах участников рынка.

По словам С.БЕЛЯСОВА, в лидерах падения на Украинской бирже третий день подряд оказались акции Мариупольского завода тяжелого машиностроения (-11,04%). Инвесторы продолжают продавать бумаги после объявления в понедельник о том, что «Азовобщемаш» возьмет в аренду целостный имущественный комплекс завода с целью минимизации затрат и устранения дублирования производств и структур управления. Значительно подешевели бумаги Крюковского ВСЗ (-3,54%). Продолжилась коррекция по акциям «Мотор Сичи» (-2,01%) после стремительного роста последних дней. По итогам торговой сессии среды индекс УБ составил 2336,56 пункта, снизившись за день на 0,13%. Объем торгов на фондовом рынке составил 179,49 млн грн.