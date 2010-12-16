Сегодняшний день на фондовых рынках насыщен макроэкономической статистикой - эксперты

Сегодняшний день на фондовых рынках насыщен макроэкономической статистикой.

Такое мнение содержится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, в первой половине дня опубликован индекс деловой активности в промышленности Германии и еврозоны, а также индекс потребительских цен, данные по стоимости рабочей силы и уровень зарплат в еврозоне. Кроме того, ожидается следующая статистика по США: число начатых строительств домов, данные по рынку труда и индекс деловой активности ФРБ Филадельфии.

Как отмечают аналитики, в среду, 15 декабря, фондовые торги Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись падением под влиянием заявления ФРС США о том, что темпы роста американской экономики остаются недостаточными для снижения безработицы. Кроме того, на рынок неблагоприятно повлияла статистика по индексу оценки деловых условий крупными промышленниками Японии, который снизился до 5 пунктов в четвертом квартале с 8 пунктов в третьем.

В обзоре говорится, что на фоне этих новостей биржи Европы в среду открылись понижением ведущих индексов. Также вчера стало известно, что рейтинговое агентство Moody`s поместило кредитный рейтинг Испании на пересмотр с возможным понижением.

По информации аналитиков, торговая сессия в США 15 декабря открылась в зеленой зоне после публикации положительной статистики по стране. Так, рост промышленного производства в ноябре превысил ожидания аналитиков и составил 0,4%, тогда как в октябре этот показатель снизился на 0,2%. В свою очередь, индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка в декабре вырос с -11,14 до 10,57 пункта, тогда как аналитики ожидали рост до 5 пунктов.

Аналитики сообщают, что в среду украинские рынки закрылись снижением. Согласно результатам торгов, индекс Украинской биржи упал на 0,13%, оказавшись на уровне 2336 пунктов, а индекс ПФТС - на 0,17% до 922 пунктов. Лидером торгов по объему выступил «Укртелеком» (41,8 млн. грн.). Акции компании подорожали на 6,06% в связи с новостью о расширении круга заинтересованных в приватизации «Укртелекома», до шести. Также среди предприятий индексной корзины рост показали «Укрнафта» (0,40%) и «Захидэнерго» (0,59%), по всем остальным компаниям было зафиксировано снижение.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 15 декабря, снизился на 0,17% – до 922,99 пункта.

Индекс Украинской биржи упал на 0,13% – до 2336,56 пункта.