Эксперты: украинские акции торговались в красной зоне на фоне негативных настроений в мире

Украинский фондовый рынок в среду, 14 декабря, торговался в красной зоне на фоне негативных настроений, преобладающих на мировых площадках.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Тем не менее, отмечают аналитики, индекс Украинской биржи к концу дня практически достиг позитивной территории. Объем торгов остался высоким. Подорожание «Укртелекома» (+6,06%), на покупку госпакета акций которого претендуют уже шесть компаний, существенно повлияло на восходящую динамику индекса во второй половине торговой сессии. Котировкам «Укрнафты» (+0,40%) вновь удалось подрасти. Стоимость акций повысилась и у «Захидэнерго» (+0,59%).

По словам аналитиков, остальные голубые фишки в среду продолжили негативную динамику предыдущего дня. Наибольшее снижение стоимости наблюдалось по акциям «Мотор Сичи» (-2,01%). В минусе закрылись и компании горно-металлургического сектора. Ясиновский КХЗ потерял 1,38%, Алчевский меткомбинат - 1,33%, Aвдеевский КХЗ - 1,05%, «Азовсталь» - 0,80%. Акции банков и «Центрэнерго» также продемонстрировали существенные потери в цене.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 15 декабря, снизился на 0,17% – до 922,99 пункта.

Индекс Украинской биржи упал на 0,13% – до 2336,56 пункта.