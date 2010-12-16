Фондовые индексы снизились на фоне заявления Moody's о рейтинге Испании - эксперт

Поводом для снижения мировых фондовых индексов в среду стало заявление рейтингового агенства Moody`s, о том, что рейтинг Испании поставлен на пересмотр.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

Тем не менее, уточнил он, агенство Moody`s отметило, что оценивает кредитоспособность Испании как самую высокую среди проблемных стран. Таким образом, рейтинг страны может остаться без изменений.

По словам аналитика, в среду мировые фондовые рынки находились в нисходящем тренде. Европейский индекс DJ Stoxx 600 закрылся снижением на 0,4%, в то время как DJIA потерял 0,2%, а S&P 500 упал на 0,5%.

Как считает Д.БЕЛОВ, опубликованные в среду макроэкономические данные оказались неоднородными. Индекс потребительских цен в ноябре показал рост на 0,1%, что ниже ожидаемого роста на 0,2%. Индекс производственной активности в штате Нью-Йорк в декабре вырос до 10,57 пункта, что на 5,57 пункта выше ожидаемого значения. Промышленное производство в США в ноябре выросло на 0,4%, что также оказалось выше ожидаемого значения.

По информации аналитика, сегодня в 15:30 по киевскому времени будут опубликованы данные о количестве заложенных фундаментов в США в ноябре. Их количество должно вырасти на 31 тыс. до 550 тыс. В это же время выйдут данные о дефиците текущего счета США в третем квартале 2010 года. Участники рынка ожидают роста дефицита на 2,7 млрд. долларов - до 126 млрд. долларов. Также будут опубликованы еженедельные данные о количестве заявок на пособие по безработице в США. По состоянию на 11 декабря их количество должно незначительно вырасти - до 425 тыс. В 17:00 по киевскому времени будет опубликован индекс производственной активности в округе Филадельфия. Участники рынка ожидают снижения индекса на 7,5 пункта - до 15 пунктов.