Эксперты: Regal Petroleum закрепил свой рост на международных биржах

Компания Regal Petroleum (+2,89%) на международных фондовых рынках в среду закрепила свой рост, который был достигнут ценовым ралли последних дней.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, существенно выросли в среду и бумаги Cadogan Petroleum (+1,19%), в то время как стоимость акций JKX Oil & Gas не изменилась. Торги по ценным бумагам Ferrexpo (+3,5%) закрылись значительным ростом после заявления о приобретении австрийской транспортной компании Helogistics Holdings GmbH. Вернуть себе позитивную динамику удалось и акциям МХП (+1,21%).

Как отмечают аналитики, в Варшаве котировки «Астарты» (+2,44%) в среду устремились вверх. При этом бумаги «Кернела» (-2,78%) и «Агротона» (-1,74%) потеряли в цене.