Индекс Украинской биржи сегодня находился в нисходящем тренде - эксперт

Индекс Украинской биржи в четверг находился в нисходящем тренде в течение дня на фоне негативных настроений на мировых рынках.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

По его информации, «Богдан Моторс» в четверг стал лидером роста среди ликвидных акций, несмотря на негативные настроения на рынке. Бумаги компании выросли за день на 18,6% благодаря позитивным новостям о предприятии.

Аналитик отметил, что к концу торгового дня в Киеве европейский индекс DJ Stoxx 600 оставался неизменным, равно как и американские индексы.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 16 декабря, снизился на 0,19% – до 921,20 пункта. Общий объем торгов составил 203 млн. 869,6 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов опустился на 0,86% – до 2316,52 пункта. Общий объем торгов составил 271 млн. 278,5 тыс. грн., из них на срочном рынке – 21 млн. 828,3 тыс. грн.