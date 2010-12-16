Индекс ПФТС сегодня cнизился на 0,19%, Украинской биржи – на 0,86%
19:40, 16 декабря 2010Фондовый рынок
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Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 16 декабря, снизился на 0,19% – до 921,20 пункта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 203 млн. 869,6 тыс. грн.
Индекс Украинской биржи по итогам торгов опустился на 0,86% – до 2316,52 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 271 млн. 278,5 тыс. грн., из них на срочном рынке – 21 млн. 828,3 тыс. грн.
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