ОАО "Вапнярский молокозавод" планирует выкупить 100% своих акций у акционеров.

Об этом сказано в сообщении, обнародованном на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, решение о выкупе акций вынесено на внеочередное собрание акционеров, которое состоится 31 января 2011 года.

В частности, в повестку дня внесен вопрос о выкупе у акционеров 28 млн. простых именных акций молокозавода номиналом 0,25 грн., что составляет 100% от уставного фонда.

Вапнярский молокозавод планирует выкупать акции у акционеров начиная с 4 марта до завершения полного выкупа.

Цена, по которой будут выкупаться акции, будет определяться на договорной основе, но не ниже ее номинальной стоимости (0,25 грн.).

Целью выкупа акций является их дальнейшая перепродажа или распространение среди работников предприятия.

Справка УНИАН. Вапнярский молокозавод был создан в 1926 году (с. Вапнярка, Томашпольский район, Винницкая область).

Завод занимается переработкой молока и производством твердых сыров и входит в состав торгово-производственного холдинга «Терра Фуд».

24,43% акций завода владеет София ВОЙТОВИЧ (член наблюдательного совета), 24,35% - Тарас ВОЙТОВИЧ (глава ревизионной комиссии), 24,02% - Станислав ВОЙТОВИЧ (председатель наблюдательного совета) и 23,02% - Наталия ВОЙТОВИЧ.

«Терра Фуд» - один из крупнейших в Украине производственно-торговых холдингов, который включает три направления бизнеса: молочный, мясной и агропромышленный.