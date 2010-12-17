Эксперты: вчера выросли только акции «Укрнафты» и Стахановского ВСЗ

Среди предприятий индексной корзины Украинской биржи в четверг рост был зафиксирован только по «Укрнафте» (+4,81%) и Стахановскому вагоностроительному заводу (+0,63%).

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, в четверг, 16 декабря, украинские фондовые рынки закрылись снижением. На Украинской бирже лидером торгов по объему выступила «Укрнафта» (61,1 млн. грн.). Лидером роста стал «Богдан Моторс», акции которого подорожали на 18.64% на фоне новости о том, Корпорация «Богдан», собственник «Богдан Моторс», заключила меморандум о сотрудничестве с концерном MAN.

По информации аналитиков, торговая сессия в Азиатско-Тихоокеанском регионе в четверг закрылась разнонаправленным движением индексов, а фондовые площадки Европы открылась ростом. Уже после закрытия торгов в Азии стало известно, что S&P повысило долгосрочный кредитный рейтинг Китая с «A» до «AA-», что стало основной новостью. Также в четверг вышла позитивная макроэкономическая статистика по еврозоне. Предварительный индекс деловой активности в промышленности, как по еврозоне, так и по Германии, превзошел ожидания.

В обзоре говорится, что биржи США в четверг открылись в зеленой зоне на фоне сильной статистики по региону. Так, согласно данным Министерства труда США, число первоначальных требований по выплате пособия по безработице снизилось на 3 тыс. до 420 тыс. Кроме того, число начатых строительств домов в ноябре выросло до 555 тыс. единиц, тогда как ожидалось, что показатель составит 550 тыс. единиц.

По словам аналитиков, сегодня публикуются данные по торговому балансу еврозоны за октябрь, индекс ожиданий Ifo за декабрь в Германии и индекс опережающих индикаторов по США. Также инвесторы будут следить за ходом двухдневного саммита Евросоюза, который начался вчера. Здесь будут обсуждаться финансовые проблемы некоторых стран еврозоны.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 16 декабря, снизился на 0,19% – до 921,20 пункта. Общий объем торгов составил 203 млн. 869,6 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов опустился на 0,86% – до 2316,52 пункта. Общий объем торгов составил 271 млн. 278,5 тыс. грн., из них на срочном рынке – 21 млн. 828,3 тыс. грн.