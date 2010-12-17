Фондовые рынки, вероятнее всего, встретят Новый год на максимумах - эксперт

Фондовые рынки, вероятнее всего, встретят Новый год на максимумах.

Такую точку зрения высказала в комментарии агентству УНИАН начальник аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елена ЕВДОЧЕНКО.

В целом, считает она, «несмотря на долговые проблемы в еврозоне и сообщение агентства Moody`s о том, что оно может понизить рейтинг Испании, мировые фондовые площадки в настоящее время сильны как никогда. Кроме того, в январе начнется публикация корпоративной отчетности за 2010 год, которая обещает быть неплохой. Во всяком случае, сейчас нет ощущения, что рынки готовы к серьезному снижению, скорее, если оно и произойдет, то где-то в конце января».

По словам аналитика, в декабре украинский рынок акций демонстрирует рост. С начала месяца индекс UX вырос на 8,6% благодаря устойчивому росту на мировых фондовых площадках, а также внутренним корпоративным новостям. Так, например, в Налоговом кодексе предприятия самолетостроительной отрасли в течение следующих 10 лет освобождены от уплаты налога на прибыль. Соответственно, акции «Мотор Сичи» демонстрировали стремительный рост котировок (+19%) в декабре. Кром того, наверное, основной вклад в рост индекса внесли акции «Укрнафты», стоимость которых за последние недели выросла на 31%.