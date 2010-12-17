Торги на украинских фондовых рынках вновь прошли в «красной зоне» - эксперты

Торги на украинских фондовых рынках в четверг, 16 декабря, вновь прошли в «красной зоне».

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

В частности, отмечают аналитики, индекс Украинской биржи в четверг закрылся в минусе, тогда как объем торгов остался высоким. Позитивную динамику продемонстрировали лишь акции «Укрнафты» (+4,81%), существенно прибавившие в цене, и бумаги Стахановского ВСЗ (+0,68%). У остальных голубых фишек котировки снизились. Наихудшие результаты показали акции банковского сектора («Райффайзен банк Аваль» потерял 2,68%, «Укрсоцбанк» - 2,46%) и Ясиновский КХЗ (-3%).

По информации аналитиков, предприятия горно-металлургического комплекса в четверг закончили торги в минусе. Aлчевский меткомбинат упал на 1,35%, Aвдеевский КХЗ - 1,35%, «Азовталь» - 1,91%, Eнакиевский метзавод - 0,62%. Инвесторы фиксировали прибыль по акциям «Укртелекома» (-2,11%). Существенные потери также наблюдались по бумагам «Мотор Сичи» (-1,69%) и генкомпаний («Центрэнерго» снизилась на 2,26%, «Захидэнерго» - на 0,85%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 16 декабря, снизился на 0,19% – до 921,20 пункта. Общий объем торгов составил 203 млн. 869,6 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов опустился на 0,86% – до 2316,52 пункта. Общий объем торгов составил 271 млн. 278,5 тыс. грн., из них на срочном рынке – 21 млн. 828,3 тыс. грн.