Мировые фондовые рынки в четверг возобновили рост - эксперт

Мировые фондовые рынки в четверг, 16 декабря, возобновили рост.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

По его информации, европейский индекс DJ Stoxx 600 в четверг закрылся повышением на 0,4%, в то время как DJIA прибавил 0,4%, а S&P 500 вырос на 0,6%.

Как отметил Д.БЕЛОВ, данные из Германии в четверг носили позитивный характер. Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе в декабре вырос до 60,9 пункта, превысив ожидания на 2,7 пункта. В то же время, аналогичный индекс в сфере услуг в декабре составил 58,3 пункта, что на 0,7 пункта ниже ожиданий.

По мнению аналитика, опубликованные в США в четверг макроэкономические данные носили неоднородный характер. Количество заложенных фундаментов в ноябре составило 555 тыс., что на 5 тыс. выше рыночных ожиданий. В то же время, количество выданных на строительство разрешений в ноябре составило 530 тыс., вопреки ожидаемому показателю в 560 тыс. Количество заявок на пособие по безработице также оказалось немного лучше ожиданий - 420 тыс. против ожидаемых 425 тыс. Индекс производственной активности в округе Филадельфия добавил оптимизма «быкам». В ноябре индекс составил 24,3 пункта, превысив ожидания на 9,3 пункта.

Как считает Д.БЕЛОВ, дополнительным стимулом для рынка в четверг стала новость о том, что Конгресс США принял план по продлению налоговых льгот и отправил его на подпись Президенту. Хотя эта новость и была ожидаемой, участники рынка позитивно восприняли ее появление. Кроме того, транспортный гигант FedEx повысил свой прогноз прибыли на 2011 год, после того как прибыль компании за второй квартал 2010 года оказалась ниже рыночных ожиданий. По словам представителей компании, повышение прогноза связано с тем, что выручка от сезона предпраздничных продаж превышает их ожидания, а бизнес компании активизируется наряду с восстановлением экономики.

По словам аналитика, сегодня в 17:00 по киевскому времени будет опубликован индекс лидирующих показателей от Conference Board. Участники рынка ожидают, что в ноябре индекс вырастет на 1,1%. Внешний фон на открытии украинского рынка сегодня сложился позитивный, отметил Д.БЕЛОВ.