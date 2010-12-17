Акции Regal Petroleum на международных рынках продолжили рост - эксперты

Котировки акций Regal Petroleum на международных фондовых рынках в четверг продолжили рост.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, бумаги компании Regal Petroleum в четверг, 16 декабря, прибавили 1,87%.

Как отмечают аналитики, в четверг существенно снизилась стоимость бумаг Cadogan Petroleum (-1,18%) и JKX Oil & Gas (-0,75%). По акциям Ferrexpo (-0,78%) происходила коррекция.

По словам аналитиков, на Варшавской бирже котировки «Астарты» и «Кернела» в четверг не изменились. В то же время, «Агротон» (+0,13%) вернулся на позитивную территорию.