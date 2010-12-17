Группа ЭСТА получила разрешение АМК на концентрацию киевского ЦУМа

Компания «Столичный ЦУМ», входящая в группу ЭСТА (холдинг недвижимости группы СКМ), получила разрешение Антимонопольного комитета Украины на концентрацию целостного имущественного комплекса Центрального универмага (г. Киев).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе группы.

Планируется, что процесс приобретения здания по ул. Богдана Хмельницкого, 2, а также земельного участка, на котором оно расположено, будет завершен в течение трёх месяцев.

«После длительных переговоров мы приняли решение о приобретении целостного имущественного комплекса ЦУМа и дальнейшем самостоятельном развитии этого проекта. Мы уверены, что этот актив станет отличным дополнением к существующему портфелю Группы», - сказал генеральный директор компании ЭСТА Холдинг, управляющей компании группы ЭСТА, Николай НЕСТЕРЕНКО.

В данный момент идет разработка концепции дальнейшего развития ЦУМа, которая будет представлена позднее.

«Киевский ЦУМ с момента своего открытия стал одним из главных торговых центров столицы. К сожалению, на сегодняшний день, он не соответствует требованиям времени, ни с точки зрения технического состояния здания, ни с точки зрения ассортимента. Мы уверены, что сможем превратить ЦУМ в лучшую торговую площадку Украины», - отметил Н. НЕСТЕРЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Финансово-промышленная группа "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ) планирует сконцентрировать 100% акций киевского ЦУМа.

Справка УНИАН. Компания ЭСТА Холдинг - управляющая компания Группы ЭСТА холдинга недвижимости Группы СКМ. ООО «Эста Холдинг» на 100% входит в Группу СКМ.

ЭСТА Холдинг выступает в качестве инвестора и девелопера, а также осуществляет стратегическое управление объектами коммерческой, гостиничной и жилой недвижимости.

В группу ЭСТА входят отели «Донбасс Палас» (Донецк), «Опера» (Киев), «Киев» (Донецк), логистический комплекс (Днепропетровск), а также ряд проектов на стадии реализации (многофункциональный комплекс «Пушкинский» (Донецк), многофункциональный комплекс на ул. Фроловской (Киев), многофункциональный комплекс на Московской площади (Киев) и др.). Кроме того, Группа является совладельцем бизнес-центра «Леонардо» (Киев).

Центральный универмаг (г. Киев) был открыт в 1938 году. Здание общей площадью более 21,5 тыс. кв. м расположено на пересечении ул. Крещатик и Богдана Хмельницкого. На сегодня СКМ является собственником 23% акций Киевского ЦУМа.