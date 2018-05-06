Приватизация ОПЗ и КГОКОР - тест на протекционизм

Президент своим указом снял запрет на приватизацию Одесского припортового завода (ОПЗ) и Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд (КГОКОР). Нынешняя власть, как собственно и предыдущая, решилась на продажу этих скандально известных объектов не от хорошей жизни - затыкать дыры госбюджета снова планируют за счет приватизации. Конечно, сейчас не осень 2009 года, когда премьер Юлия Тимошенко, несмотря на указ президента Виктора Ющенко о запрете приватизировать ОПЗ, все же дала Фонду госимущества отмашку на продажу завода. Кстати, тогда Партия регионов была категорически против приватизации ОПЗ как стратегически важного для страны предприятия. Но и сегодня риски весьма велики. Хотя, жесткая вертикаль власти, сформированная в Украине при Викторе Януковиче, не позволит перекладывать вину на своенравный Кабмин, неуправляемый Фонд госимущества, или ангажированную Администрацию Президента, как это было при «оранжевых». Если приватизация ОПЗ или КГОКОРа пройдет с нарушениями или опять будет сорвана, виноватыми окажутся все - от лецитатора аукциона до самого Президента. При этом главная угроза успешной приватизации предприятий в создании преференций для избранных претендентов на объект, ведь у нас давно отработана практика выписывания условий приватизационных конкурсов под конкретного покупателя.

Фавориты

ОПЗ и КГОКОР весьма значимые для своих отраслей – соответственно, химической и горно-металлургической. Наиболее вероятным покупателем ОПЗ в Украине сегодня выглядит Group DF Дмитрия Фирташа. Что же касается КГОКОРа, то этим активом давно интересуется российский партнер Рината Ахметова, владелец «Смарт Холдинга» Вадим Новинский. Последний является совладельцем крупнейшей украинской горно-металлургической компании «Метинвест», в которой «Смарту» принадлежит 25%, а компании СКМ Рината Ахметова 75%. Как Фирташ, так и Новинский имеют очень серьезные связи в высших эшелонах власти и вполне в состоянии доказать, что именно они станут для ОПЗ и КГОКОРа наиболее эффективными собственниками. Стоит признать, что это во многом правда. Действительно, и Group DF Дмитрия Фирташа, и «Смарт Холдинг» Вадима Новинского представляют собой успешные вертикально интегрированные компании, способные обеспечить приватизируемым активам перспективу развития.

15 декабря в беседе с журналистами Дмитрий Фирташ уже подтвердил свое желание принять участие в приватизации ОПЗ. «Смарт Холдинг» в вопросе КГОКОРа более осторожен. Еще в октябре этого года, когда первый вице-премьер Андрей Клюев дал поручение подготовить проект закона о подготовке к приватизации КГОКОР, представитель «Смарт Холдинга» заявил, что компания примет участие в приватизации комбината только после того, как будут известны окончательные условия конкурса. Но это все нюансы, на самом деле как Дмитрий Фирташ является фаворитом в конкурсе по ОПЗ, так и Вадим Новинский наиболее вероятный покупатель КГОКОРа.

Как бы не хотелось уйти от длинных справочных отступлений, но для понимания предприватизационной ситуации на ОПЗ и КГОКОРе они просто необходимы. Начнем с химзавода.

ОПЗ - ворота аммиачного экспорта

ОАО «Одесский припортовый завод» (г. Южный, Одесская обл.) - второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий - по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на украинском рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака для его дальнейшей транспортировки судами.

Стоит напомнить, что попытки выставить ОПЗ на приватизацию предпринимались многократно. Последний раз Кабмин попытался продать завод 29 сентября 2009 года. Конкурс состоялся вопреки запрету, наложенному на него указом Президента Ющенко.

Год назад в конкурсе участвовали ООО "Азот-сервис (Россия)", ООО "Фрунзе-Флора» (Украина) и ООО "Нортима" (Украина). Норвежская компания Yara International ASA, которая проявляла заинтересованность в ОПЗ и даже создала для его покупки альянс с ливийской и польской компаниями, все же не рискнула участвовать в спорном с юридической точки зрения мероприятии. Победителем конкурса стало ООО «Нортима», купившее ОПЗ за 5 млрд. грн. Компания представляла интересы Группы Приват, подконтрольной Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

Однако комиссия Фонда госимущества Украины приняла решение не признавать ООО «Нортима» победителем конкурса по приватизации ОПЗ в связи с тем, что завод, по мнению ФГИ, был продан по заниженной цене. Далее последовали иски и судебные разбирательства, в результате которых предприятие так и осталось в госсобственности.

В 2011 году ОПЗ, скорее всего, опять будет выставлен на продажу, но кто из предыдущих участников конкурса заинтересуется им снова, судить трудно. Ясно одно - ОПЗ по-прежнему интересен зарубежным инвесторам. В то же время, по мнению владельца Group DF Д.Фирташа, в вопросе приватизации ОПЗ для Украины важна не столько цена, за которую будет продано предприятие, сколько то, кто именно его купит. И в воздухе уже ощущается, что прежние намерения украинских приватизаторов продавать отечественные предприятия в хорошие зарубежные руки понемногу сменяются мыслями о необходимости приоритета отечественному покупателю. Покрупневший украинский (более или менее) бизнес настойчиво и, похоже, небезуспешно продвигает эти идеи в украинскую власть.

«Если вы посмотрите, какие укрупнения идут на мировых рынках, что покупает норвежская «Yara», что покупают американцы и россияне, то вы поймете, что жизнь заставляет объединяться всех. Украине крайне необходимо защитить свой рынок и своих производителей, которые в качестве конкурентов крайне невыгодны России с ее дешевым газом», - отметил Д.Фирташ.

Он убежден, что Украине необходима крупная химическая компания, которая бы консолидировала отечественные химпредприятия. «Украине нужна компания, которая могла бы представлять ее интересы на мировом рынке. Для нас важно купить здесь все, что получится, а потом покупать вовне. Таким образом, Украина могла бы стать игроком мирового масштаба», - добавил Д.Фирташ.

Все предельно откровенно и понятно. Добавим лишь, что получение группой компаний Group DF контроля над ОПЗ делает ее безусловным лидером (или монополистом - это уж как кому больше нравится) на рынке азотных удобрений Украины. Group DF через свой дочерний холдинг OstChem уже владеет ОАО "Ривнеазот", ОАО "Концерн "Стирол", ЗАО "Таджиказот" (Таджикистан) и АО "Нитроферт" (Эстония). Как известно, производство минеральных удобрений, на котором специализирует OstChem, требует использования природного газа, причем не в качестве топлива, а в качестве сырья. Именно поэтому украинские производители минудобрений оказались в глубокой депрессии после подорожания российского газа для Украины. Но у Д.Фирташа есть возможности обеспечить свои предприятия газом по ценам, значительно ниже рыночных. 12 с лишним миллиардов кубометров природного газа, которые Украина обязана вернуть РосУкрЭнерго, позволят обеспечить сырьем предприятия Group DF. Другое дело, насколько хватит дешевого газа и что он будет делать потом с новоприобретенными химактивами. В течение только 2010 года Group DF сконцентрировала акции нескольких украинских химпредприятий. Эксперты уже относительно давно говорили о том, что в случае покупки ОПЗ Дмитрий Фирташ может в дальнейшем перепродать его россиянам, которые заинтересованы в контроле над перевалкой аммиака.

КГОКОР - приватизировать то, что осталось

Строительство КГОКОРа в нынешнем году отмечает печальную круглую дату - 25 лет с момента начала процесса (оно началось в 1985 году). Участие в строительстве принимали, помимо собственно СССР, Румыния, Чехословакия, Болгария и ГДР. После распада СССР его правопреемником стала Украина. Со всеми участниками строительства, кроме Румынии, Украина договорилась относительно компенсации вложенных средств. Но и с Румынией особых проблем возникнуть не должно, главное чтобы долгострой наконец был запущен в работу. Суммарный объем инвестиций, необходимых для завершения строительства и ввода в эксплуатацию КГОКОРа, по предварительным данным, составляет около 800 млн. долл. (по данным ФГИ, задолженность Украины по КГОКОРу на 1 января 2007 года перед Румынией составляла $353 млн., Словакией - $115,1 млн., Болгарией - $1,4 млн., Германией - $47,34 млн., общая задолженность - $517,43 млн.).

В последнее десятилетие, пожалуй, каждое из сменяющих друг друга украинских правительств пыталось поставить точку в бесконечной стройке. Впрочем, попытки пока были безуспешными.

Согласно принятому в августе 2006 года правительством Юрия Еханурова постановлению, предполагалось, что достройкой КГОКОРа займется совместное предприятие ООО "Украинская рудно-металлургическая компания" (УРМК), созданное украинской "Смарт-групп" и российской "Металлоинвест". Но в ноябре 2009 года правительство Юлии Тимошенко отменило постановление как нереализованное.

Одновременно в июне 2009 года суд ввел процедуру санации госпредприятия КГОКОР, в рамках которой в сентябре того же года были проданы два корпуса - среднего и мелкого дробления железорудного сырья, являющиеся одними из ключевых активов предприятия. Оба корпуса были приобретены компанией "АФК-КР", которую связывают со «Смарт Холдингом» Вадима Новинского. Таким образом, встает вопрос - а что собственно государство сможет выставить на продажу. В сложившейся ситуации наиболее логичным выглядит возврат к решению, согласно которому достройкой КГОКОРа займется УРМК. При этом очень вероятно, что место российского "Металлоинвеста" в этой компании займет «Метинвест», подконтрольный Ринату Ахметову.

Но тут следует учитывать, что в участии достройки предприятия был заинтересован "АрселорМиттал Кривой Рог" (АМКР). На территории АМКР сконцентрированы крупнейшие в Украине отвалы окисленных руд, которые являются основным сырьем для работы КГОКОРа. АМКР готов перерабатывать их своими силами с применением новых технологий, однако это ему запрещено законом, согласно которому все окисленные руды нужно складировать для переработки именно на КГОКОРе. В августе этого года исполнительный вице-президент компании «АрселорМиттал» Арно Пупар-Лафарж заявил о том, что проект достройки КГОКОРа мертв. «Это сложный проект, но моя частная позиция… - он уже мертв. Он слишком устарел», - сказал А.Пупар-Лафарж.

С одной стороны это свидетельствует о том, что «Арселор Миттал» вряд ли будет участвовать в конкурсе по КГОКОРу, если таковой вообще будет объявлен. Но с другой, это отнюдь не снимает с украинской власти ответственности за создание условий для честного конкурса. Если все будет сделано правильно, то «АрселорМиттал Кривой Рог», скорее всего, вернется к теме достройки КГОКОРа, хотя бы потому, что ему просто физически некуда складировать собственную окисленную руду. Отдавать же ее в качестве сырья конкурентам, согласитесь, не очень интересно.

Главное правильно пригласить

Мы ни в коем случае не пытались намекнуть на то, что Yara или «АрселорМиттал» будут более эффективными собственниками для ОПЗ и КГОКОРа, чем отечественные бизнес-группы. Да они вообще могут проигнорировать конкурс по продаже этих предприятий, но придут другие. Конкуренцию украинским (или украинско-российским) компаниям, естественно, составят россияне, которые не хуже наших умеют лоббировать свои интересы в Украине. Однако присутствие участников из дальнего зарубежья, безусловно, оживит аукционы. В ходе предыдущей попытки продать ОПЗ было просто грустно наблюдать за тем, как ведущий аукциона из кожи вон лез, затягивая время в ожидании предложения более высокой цены, которого так и не последовало. Так много букв и ничего нового, скажете вы – да, действительно новостей тут нет, все это давно известно. Но было бы не плохо, если бы после продажи наших активов никто не мог говорить о том, что конкурс был выписан под конкретного покупателя, а остальные играли роль статистов.

Антон Лосев (УНИАН)