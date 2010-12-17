Индекс Украинской биржи за неделю вырос на 2,5% - эксперт

Индекс Украинской биржи за последнюю неделю вырос на 2,5%.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

По его словам, индекс Украинской биржи в пятницу, 17 декабря, открылся резким ростом котировок и находился в восходящем тренде до полудня. Во второй половине дня индекс сменил тренд на нисходящий и закрылся падением. «Стирол» стал лидером роста среди ликвидных акций, прибавив за день 1,95%.

Как отметил аналитик, к концу торгового дня в Киеве европейский индекс DJ Stoxx 600 потерял 0,4%, в то время как индекс S&P 500 снизился на 0,1%, а DJIA утратил 0,3%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 17 декабря, вырос на 0,63% – до 926,99 пункта. Общий объем торгов составил 977 млн. 365,7 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи опустился на 0,58% – до 2303,17 пункта. Общий объем торгов составил 220 млн. 304 тыс. грн., из них на срочном рынке – 17 млн. 735,5 тыс. грн.