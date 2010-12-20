Суд признал незаконным решение Кабмина о продаже завода "Паллада"

Киевский апелляционный административный суд признал незаконным решение Кабинета министров о продаже предприятия оборонно-промышленного комплекса Херсонского государственного завода "Паллада".

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, суд признал обоснованными доводы Генпрокуратури относительно незаконности распоряжения Кабмина от 22 февраля 2008 года № 367-р в части продажи предприятия оборонно-промышленного комплекса завода «Паллада».

Как сообщалось, в марте 2008 года Фонд госимущества Украины (ФГИУ) определил 9 наиболее привлекательных для инвесторов украинских госпредприятий. При этом, по данным ФГИУ, 6 потенциальных украинских инвесторов заинтересовались ГП "Завод "Паллада".

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Херсонский завод «Паллада» основан в 1936 году под названием «Докстрой», в 1977 году вошел в состав Херсонского судостроительного производственного объединения как самостоятельное структурное подразделение. Свое нынешнее название, полную юридическую и хозяйственную самостоятельность Херсонский государственный завод «Паллада» получил в 1998 году.

На ХГЗ "Паллада" созданы самые современные плавучие доки железобетонной и композитной конструкции, многие из которых не имеют аналогов в мировой практике докостроения.