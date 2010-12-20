ЕБРР намерен приобрести акции «УкрСиббанка» на 40% дешевле их номинальной стоимости

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен приобрести 15% акции «УкрСиббанка» по цене почти на 42% ниже их номинальной стоимости.

Напомним, сегодня был обнародован пресс-релиз, в котором указывалось, что ЕБРР планирует приобрести 15% акций «УкрСиббанка» и потратить на это 82 млн. долл. (около 653 млн. грн. - УНИАН).

С учетом недавнего увеличения уставного капитала «УкрСиббанка» до 7,512 млрд. грн., номинальная стоимость 15% акций составляет 1,127 млрд. грн.

Приобретение акций одобрено Советом директоров ЕБРР и состоится в первом квартале 2011 г. после оформления всех необходимых юридических документов и получения разрешений регулирующих органов.

Намерение приобрести 15% «УкрСиббанка» за 82 млн. долл. УНИАН в ЕБРР подтвердили, при этом, отказались комментировать детали предстоящей сделки.

УНИАН также направил запрос в «УкрСиббанк» с просьбой прокомментировать свою позицию по этой сделке.

Справка УНИАН. АКИБ «УкрCиббанк» зарегистрирован 18 июня 1990 года, на сегодня входит в группу крупнейших украинских банков.

На 1 октября 2010 года активы банка составляли 43,301 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 40,984 млрд. грн., обязательства – 40,246 млрд. грн., собственный капитал – 3,055 млрд. грн.

Уставный капитал банка по состоянию на 14 декабря 2010 года составил 7,512 млрд. грн.

«УкрСиббанк» в январе-сентябре т.г. получил убыток 2,057 млрд. грн.

BNP Paribas (Франция) владеет более 99,99% акций "УкрСиббанка".

ЕБРР на сегодня является акционером киевского ПроКредит Банка (15,2169%) и харьковского Мегабанка (15%).