Инвесторов не покидают опасения по поводу долговых проблем еврозоны - эксперты

Инвесторов не покидают опасения по поводу долговых проблем еврозоны, даже несмотря на принятое на саммите ЕС решение о создании постоянного стабилизационного фонда Евросоюза.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

Кроме того, напоминают аналитики, агентство Moody`s понизило рейтинг государственных обязательств Ирландии на целых пять ступеней с «Аа2» до «Ваа1».

По информации аналитиков, торговые площадки Японии в пятницу, 17 декабря, закрылись понижением на фоне укрепления иены по отношению к доллару и снижения цен на металлы и нефть. Открывшись незначительным ростом индексов, биржи Европы к концу торгов переместились в красную зону, а фондовые торги в США закрылись разнонаправленно. Поддержку рынку оказала статистика по Европе, а именно рост профицита торгового баланса еврозоны в октябре и индекс делового оптимизма IFO по Германии, который в декабре вырос до рекордного уровня.

Как отмечают аналитики, украинские фондовые площадки в пятницу закрылись разнонаправленно. Лидером торгов по объему на Украинской бирже выступила «Укрнафта» (79,4 млн. грн.). Лидерами роста среди компаний индексной корзины стали «Стирол» (+1,95%), Алчевский меткомбинат (+1,78%) и «Азовсталь» (+0,71%), а наибольшее падение было зафиксировано по акциям «Центрэнерго» (-2,19%) и «Мотор Сичи» (-1,14%).

Среди сегодняшних важных новостей аналитики отмечают публикацию индекса цен производителей по Германии за ноябрь, данных по чистым инвестиционным потокам в октябре и индекса потребительского доверия по еврозоне.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 17 декабря, вырос на 0,63% – до 926,99 пункта. Общий объем торгов составил 977 млн. 365,7 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи опустился на 0,58% – до 2303,17 пункта. Общий объем торгов составил 220 млн. 304 тыс. грн., из них на срочном рынке – 17 млн. 735,5 тыс. грн.