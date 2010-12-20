Решение Moody’s относительно Ирландии ударило по акциям банков - эксперт

Решение рейтингового агентства Moody’s относительно Ирландии ударило по акциям банков.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

По его словам, в пятницу, 17 декабря, на фоне отсутствия важных новостей из США рынки пристально следили за событиями в Европе. Рейтинговое агентство Moody’s понизило суверенный рейтинг Ирландии сразу на 5 позиций - с «Аа2» до «Ваа1». Наибольшие потери эта новость навлекла на акции банковского сектора, которые потеряли 3-5% стоимости.

Как подчеркнул Д.БЕЛОВ, результаты заседания руководителей государств – членов Европейского Союза не оправдали ожиданий рыночных игроков. Несмотря на заявления председателя Европейской комиссии о том, что участники саммита едины в желании поддерживать евро и создать новый механизм для поддержания стабильности с 2013 года, рынки ожидали более подробной информации о том, что будет предпринято для поддержания единой валюты до 2013 г. Отсутствие такой информации привело к росту доходности по облигациям проблемных стран зоны евро.

Аналитик отметил, что в пятницу фондовые рынки закончили день без существенных результатов. Европейский индекс DJ Stoxx 600 закрылся снижением на 0,4%, в то время как DJIA утратил 0,06%, а S&P 500 вырос на 0,08%.