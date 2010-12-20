Заявку на приватизацию "Укртелекома" подала одна компания – источник

Заявку на участие в приватизационном конкурсе по продаже 92,791% госпакета акций ОАО «Укртелеком» подала одна компания. Об этом УНИАН сообщил источник, близкий к правительству.

По информации источника, данная компания является резидентом Украины.

Фонд государственного имущества на данный момент не предоставляет официальной информации о количестве поданных заявок.

Напомним, 20 декабря 2010 г. последний день подачи заявок на участие в конкурсе по продаже контрольного госпакета ОАО «Укртелеком». Ранее, как сообщал ФГИ, заявки на ознакомление с конкурсной документацией по «Укртелекому» подало 6 компаний.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины 13 октября объявил конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 92,791% госпакета акций ОАО «Укртелеком».

Начальная цена пакета госакций "Укртелекома" составляет 10 млрд. 500 млн. грн.

Конкурс состоится 28 декабря 2010 года.

Эксперты называли украинскую группу СКМ и российскую АФК "Система" наиболее вероятными претендентами на покупку госпакета акций «Укртелекома».

Справка УНИАН. ОАО «Укртелеком» – монополист на рынке связи Украины. Число абонентов местной телефонной связи составляет 10,2 млн. Компания также оказывает услуги доступа к Интернет, мобильной связи (под ТМ Utel) и пр.

В 2009 году доход компании составил 8,4 млрд. грн., убытки – 456,4 млн. грн.