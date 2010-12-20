По бумагам Regal Petroleum в пятницу происходила коррекция - эксперты

По бумагам компании Regal Petroleum (-0,92%) на международных фондовых площадках в пятницу, 17 декабря, происходила коррекция.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, в пятницу незначительно подросли акции JKX Oil & Gas (+0,54%), тогда как котировки Cadogan Petroleum не изменились. Значительно прибавила в цене компания Ferrexpo (+1,94%), тогда как рыночная стоимость «Mироновского хлебопродукта» (-0,3%) немного снизилась.

Как отмечают аналитики, на Варшавской бирже в пятницу подешевели бумаги «Астарты» (-1,07%) и «Кернела» (-0,93%). В свою очередь, «Агротон» (+1,31%) закончил торги уверенным ростом.