Рост на на американских фондовых площадках подогревается аппетитом к риску - эксперты

Рост на американских фондовых площадках, подогреваемый аппетитом к риску, продолжается.

Об этом говорится в аналитическом обзоре компании Astrum Investment Management, переданном агентству УНИАН.

При этом, сообщают аналитики, индекс ожидаемой волатильности VIX снизился до 16% и находится на минимальном уровне за последние полгода, указывая на уверенность инвесторов в устойчивости роста. За прошедшую неделю индекс DJIA прибавил 0,7%, а широкий индекс S&P вырос на 0,3%. Прошлая неделя была фактически последней полноценной торговой неделей в 2010 году, и в ближайшие дни рынок уйдет на рождественские каникулы.

По мнению аналитиков, «рост был поддержан умеренно позитивной макроэкономической статистикой из США, которая на фоне царящего на рынках оптимизма оказалась более сильным фактором, чем очередной виток снижения рейтингов в Европе. Розничные продажи в США вновь порадовали инвесторов, давая основания считать экономическое восстановление устойчивым и опирающимся на восстановление активности и уверенности в будущем рядового американского потребителя». В ноябре рост продаж составил 0,8%, что было на 0,2 пункта выше ожидавшегося значения. Другой важный показатель, определяющий настроения потребителей, также порадовал инвесторов. Количество заявок на пособие по безработице оказалось немного лучше ожиданий — 420 тыс. против 425 тыс.

В свою очередь, отмечают аналитики, «снижение рейтингов в Европе лишь резюмировало имевшиеся в расположении рынка факты, не повлияв значительно на настроения инвесторов, но оказав давление в основной на курс евро». Рейтинговое агентство Moody’s понизило суверенный рейтинг Ирландии сразу на 5 позиций — с «Аа2» до «Ваа1». Днем ранее агентство поставило на пересмотр рейтинг Испании («Аа1»).

Как подчеркивают аналитики, результаты заседания руководителей государств – членов Евросоюза не оправдали ожиданий рыночных игроков. Несмотря на заявления председателя Европейской комиссии, что участники саммита едины в желании поддерживать евро и создать новый механизм для поддержания стабильности с 2013 года, рынки ожидали более подробной информации о том, что будет предпринято для поддержания единой валюты. Отсутствие такой информации привело к росту доходности по облигациям проблемных стран зоны евро.