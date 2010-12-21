Эксперты дали прогноз по украинскому фондовому рынку на следующий год

На украинском фондовом рынке ожидается рост до середины февраля, возможная консолидация до апреля-мая, восстановление до августа, снижение в сентябре-октябре и положительное завершение года ростом с середины ноября до конца 2011 года.

Такой прогноз содержится в аналитическом отчете инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

По мнению аналитиков, в первой половине 2011 года индексы украинских бирж будут демонстрировать минимальный рост по отношению к текущим уровням, показывая коррекцию после предновогоднего ралли. Вторая половина года может принести рост индексов на 30-40%. К концу 2011 года индекс УБ может достигнуть уровня 3200 пунктов, ПФТС – 1300.

Как считает ведущий аналитик инвестиционной группы «Сократ» Станислав КАРТАВЫХ, «катализатором роста акций станет масштабная приватизация, в частности предприятий энергогенерирующего сектора, а также государственных пакетов в энергораспределяющих компаниях, от продажи которых ФГИ ожидает получить порядка 10 млрд грн.».

По прогнозам ИГ «Сократ», лидерами роста станут бумаги энергогенерирующих компаний, стоимость которых может вырасти в два раза. Помимо этого, интересными для инвесторов будут предприятия вагоностроения, автомобилестроительные компании, а также производитель самолетных и вертолетных двигателей – компания «Мотор Сич». В банковском секторе привлекательными будут бумаги «Укрсоцбанка» и «Райфайзен банка Аваль», а в аграрном – компаний, ценные бумаги которых котируются на западных фондовых биржах.