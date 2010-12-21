ФГИУ возобновил продажу госпакета «Полтаваоблэнерго»

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) возобновил продажу государственного пакета акций энергоснабжающей компании ОАО «Полтаваоблэнерго».

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению, на аукционные торги на фондовой бирже планируется выставить пакет компании в размере 16,24% уставного капитала в количестве 35 890 001 шт.

Продажа пакета начнется с 24 декабря на фондовой бирже ПФТС. Начало торгов – в 11:00.

Как сообщал УНИАН, 9 июля т.г. ФГИУ в ходе аукционных торгов на ПФТС реализовал 8,76% государственного пакета акций ОАО «Полтаваоблэнерго».

Справка УНИАН. ОАО "Полтаваоблэнерго" владеет распределительными электрическими сетями, расположенными на территории Полтавской области, предоставляет услуги по транспортировке и поставке электроэнергии.

На начало 2010 года пакетами акций «Полтавооблэнерго» владели три частных компании: Bikontia Enterprises Limited – 23,921%, Larva Investments Limited – 25%, UA Energy Distribution Holding Limited – 23,2949% (все – Кипр).