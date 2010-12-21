Заявку на участие в конкурсе по «Укртелекому» подала только дочерняя компания EPIC

Единственную заявку на участие в конкурсе по продаже 92,791% госпакета акций ОАО «Укртелеком» подала компания австрийского концерна EPIC– ЕСУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции журналистам председатель Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Александр РЯБЧЕНКО.

По его словам, компания соответствует всем требованиям, предъявленным Фондом к участникам конкурса по "Укртелекому".

А.РЯБЧЕНКО отметил, что ЕСУ соответствует всем требованиям.

Он также сообщил, что компания уже внесла необходимый для участия в конкурсе залог, составляющий 1 млрд. 50 млн. грн.

В то же время, сказал председатель ФГИУ, поскольку в данном конкурсе принимает участие только одна компания, будет проведена независимая оценка предлагаемого к продаже пакета акций телекоммуникационного предприятия.

По словам А.РЯБЧЕНКО, оценочная стоимость пакета акций, в соответствии с действующим законодательством, не будет ниже его объявленной начальной стоимости, которая составляла 10 млрд. 500 млн. грн.

Он отметил, что Фонд планирует в ближайшее время провести конкурс по отбору независимого оценщика предлагаемого к продаже пакета акций «Укртелекома».

Председатель ФГИУ также сообщил, что представляющая интересы украинского бизнесмена Р.АХМЕТОВА инвестиционная компания «Альтана Капитал», которая ранее высказывала свою заинтересованность в данном объекте, приняла решение не принимать участия в конкурсе.

По словам А.РЯБЧЕНКО, концерн EPIC выступает финансовым консультантом таких международных телекоммуникационных компаний, как «Дойче Телеком», «Франс Телеком» и пр.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины 13 октября объявил конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 92,791% госпакета акций ОАО «Укртелеком».

Начальная цена пакета госакций "Укртелекома" составляет 10 млрд. 500 млн. грн.

Конкурс состоится 28 декабря 2010 года.

Эксперты называли украинскую группу СКМ и российскую АФК "Система" наиболее вероятными претендентами на покупку госпакета акций «Укртелекома».

20 декабря был последним днем подачи заявок на участие в конкурсе по продаже контрольного госпакета ОАО «Укртелеком».

По информации источника, близкого к правительству, заявку на участие в приватизационном конкурсе подала одна компания, которая является резидентом Украины.

Справка УНИАН. ОАО «Укртелеком» – монополист на рынке связи Украины. Число абонентов местной телефонной связи составляет 10,2 млн. Компания также оказывает услуги доступа к Интернет, мобильной связи (под ТМ Utel) и пр.

В 2009 году доход компании составил 8,4 млрд. грн., убытки – 456,4 млн. грн.