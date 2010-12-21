Мировая с россиянами по «Лугансктепловозу» будет заключена в ближайшее время - ФГИ

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) планирует в ближайшее время заключить мировое соглашение с покупателем государственного пакета акций «Лугансктепловоза».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель ФГИ Александр РЯБЧЕНКО.

По его словам, речь идет о нулевом варианте мирового соглашения, когда стороны отказываются от взаимных претензий друг к другу. В частности, ФГИУ не выплачивает курсовую разницу от внесенной при первой продаже «Лугансктепловоза» суммы в долларах, а также не возвращает 40 млн. грн. внесенного покупателем «Лугансктепловоза» залога.

По словам председателя ФГИУ, в данное время проходит отработка текста мирового соглашения.

Он также сообщил, что планируемое собрание акционеров предприятия будет перенесено, скорее всего, уже на время после заключения данного мирового соглашения.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на заседании 15 декабря принял решение о заключении мирового соглашения с Брянским машзаводом по поводу проблемных вопросов, связанных с приватизацией «Лугансктепловоза».

Киевский хозяйственный апелляционный суд удовлетворил апелляции Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) и управляющей компании «Брянский машзавод», отменив решение Хозяйственного суда Киева, признавшего недействительным договор купли-продажи 76,001% акций холдинговой компании «Лугансктепловоз».

Суд также вынес отдельное постановление об отказе в иске компании Mantara Holding к Фонду госимущества и управляющей компании «Брянский машзавод» о признании недействительными решений ФГИУ, касающихся приватизационного конкурса по «Лугансктепловозу».

Ранее Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск компании Mantara Holding и признал недействительными сразу несколько решений Фонда госимущества, касающихся приватизационного конкурса по продаже 76,001% акций холдинговой компании «Лугансктепловоз».

В частности, суд признал недействительным договор купли-продажи, заключенный ФГИУ с покупателем «Лугансктепловоза» – управляющей компанией «Брянский машзавод».

Справка УНИАН. 15 июня т.г. управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» (Россия), входящая в российский «Трансмашхолдинг», была признана победителем конкурса с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 76,001% пакета акций ОАО «Лугансктепловоз».

Всего в конкурсе принимали участие две компании – ОАО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение им. Фрунзе" (НПО им. Фрунзе"), начальное ценовое предложение которого составило 400 млн. грн., и Брянский машзавод, который предложил за пакет акций предприятия 410 млн. грн. Третья компания, подавшая заявку на конкурс, – Mantara Holding не была допущена Фондом госимущества к участию в нем.

Mantara Holding обратилась в Хозяйственный суд Киева с иском к Фонду государственного имущества. В своем иске она просила признать недействительными сразу несколько решений ФГИУ в конкурсе по продаже «Лугансктепловоза», вплоть до договора купли-продажи пакета акций этого предприятия, заключенного 22 июня 2010 года.