ФГИУ считает возможной продажу ОПЗ и исключает приватизацию «Турбоатома»

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) считает возможной продажу госпакета акций Одесского припортового завода в связи с неблагоприятной экономической ситуацией, в которой сегодня находится данное предприятие.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель ФГИУ Александр РЯБЧЕНКО.

По его словам, сегодня проблемными для предприятия являются высокие цены на газ, уровень рентабельности.

В то же время, по словам А.РЯБЧЕНКО, по «Турбоатому» наблюдается совсем иная ситуация. В частности, у него высокий уровень рентабельности, достаточное количество заказов. В связи с этим на сегодня нет необходимости в приватизации данного предприятия, отметил председатель Фонд госимущества.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом от 10 декабря 2010 г. снял запрет на приватизацию Одесского припортового завода Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд (КГОКОР), ОАО «Днепроэнерго», ОАО «Донбассэнерго», ОАО «Западэнерго» и ОАО «Центрэнерго».

Указ Президента №1118/2010 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 22 октября 2010 года «О ситуации в сфере приватизации государственного имущества», которым отменяется Указ №449 экс-президента Украины Виктора ЮЩЕНКО от 16 мая 2008 года, опубликован на сайте Президента Украины.

(Указом №449 "О решении СНБОУ от 16 мая 2008 года «Вопросы Фонда государственного имущества Украины» В.ЮЩЕНКО запретил приватизацию ОПЗ, КГОКОРа и четырех облэнерго - УНИАН).

В своем решении от 22 октября 2010 года СНБОУ отмечает необходимость обеспечения стабилизации государственных финансов и создание условий для экономического роста. В этой связи Совет национальной безопасности считает необходимым возобновить приватизационные процессы с целью выполнения Государственного бюджета на 2010 год в части поступлений от приватизации государственного имущества.

Справка УНИАН. 29 сентября 2009 года ООО "Нортима" (Украина) приобрело контрольный пакет ОАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) в размере 99,567% уставного фонда за 5 млрд. грн. Цена продажи превысила начальную цену на 1 млрд. грн. Шаг аукциона составлял 50 млн. грн. В торгах приняли участие три компании: ООО «Азот-Сервис (Россия) (подала заявку от имени ООО «СИБУР»), ООО «Фрунзе-Флора» (Украина) и ООО «Нортима» (Украина).

Однако комиссия Фонда госимущества Украины по приватизации Одесского припортового завода приняла решение не признавать ООО «Нортима» победителем конкурса по приватизации ОПЗ в связи с тем, что завод был продан по заниженной цене.

ОАО «Одесский припортовый завод» (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

ОАО «Турбоатом» - одно из крупнейших в мире турбостроительных предприятий, которое осуществляет полный цикл производства: проектирование, изготовление, поставка, наладка, фирменное обслуживание турбинного оборудования для всех типов электростанций. За свою историю харьковские турбостроители изготовили более 300 паровых турбин для ТЭС, ГРЭС, 110 турбин для АЭС, свыше 400 гидравлических турбин и 450 гидрозатворов. Продукция «Турбоатома» работает в 45 странах мира на четырех континентах.

