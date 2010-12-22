ФГИУ объявил конкурс по отбору оценщика «Укртелекома»

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил конкурс по отбору оценщика 92,791% уставного капитала ОАО «Укртелеком».

Об этом сообщает официальное издание ФГИУ «Ведомости приватизации».

Как отмечается в сообщении, оценка проводится для продажи акций ОАО «Укртелеком» одному покупателю в связи с тем, что на приватизационный конкурс по продаже госпакета акций «Укртелекома» поступила всего одна заявка.

Как сообщал УНИАН, председатель Фонда государственного имущества Александр РЯБЧЕНКО вчера, 21 декабря, заявил, что на конкурс по продаже 92,791% госпакета акций ОАО «Укртелеком» поступила всего одна заявка – от компании ESU, являющейся дочерним предприятием австрийского концерна EPIC.

Председатель ФГИУ также сообщил, что поскольку в данном конкурсе принимает участие только одна компания, будет проведена независимая оценка предлагаемого к продаже пакета акций телекоммуникационного предприятия.

По словам А.РЯБЧЕНКО, оценочная стоимость пакета акций, в соответствии с действующим законодательством, не будет ниже его объявленной начальной стоимости, которая составляла 10 млрд. 500 млн. грн.

Напомним, Фонд государственного имущества Украины 13 октября т.г. объявил конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 92,791% госпакета акций ОАО «Укртелеком».

Начальная цена пакета госакций "Укртелекома" составляет 10 млрд. 500 млн. грн.

Конкурс состоится 28 декабря 2010 года.

Справка УНИАН. ОАО «Укртелеком» – монополист на рынке связи Украины. Число абонентов местной телефонной связи составляет 10,2 млн. Компания также оказывает услуги доступа к Интернету, мобильной связи (под ТМ Utel) и пр.

В 2009 году доход компании составил 8,4 млрд. грн., убытки – 456,4 млн. грн.