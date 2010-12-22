Консорциум EPIC хочет реструктуризировать "Укртелеком" и, возможно, перепродать

Австрийский инвестиционно-финансовый консорциум EPIC, единственный претендент на покупку "Укртелекома", планирует провести его масштабную реструктуризацию. Об этом HITech.Expert сообщил управляющий партнер компании EPIC Петер ГОЛДШАЙДЕР (Peter Goldscheider).

По его словам, покупка «Укртелекома» является долгосрочной инвестицией для компании, несмотря на то, что она является инвестиционной.

По словам П.ГОЛДШАЙДЕРА, EPIC на сегодняшний день понимает всю серьезность возложенных на инвестора социальных обязательств, которые включены в обязательные условия конкурса по приватизации ОАО „Укртелеком”. В то же время, инвестор готов пойти на серьезные инвестиции в развитие компании для того, чтобы провести полномасштабную реструктуризацию деятельности оператора.

При этом основной целью компании, как финансового инвестора, является реструктуризация компании для дальнейшей перепродажи.

П.ГОЛДШАЙДЕР опроверг информацию о том, что EPIC действует в интересах Deutsche Telekom. По его словам, условия конкурса запрещают инвестору (EPIC) перепродавать актив на протяжении нескольких лет.

Как сообщал УНИАН, председатель Фонда государственного имущества Александр РЯБЧЕНКО вчера, 21 декабря, заявил, что на конкурс по продаже 92,791% госпакета акций ОАО «Укртелеком» поступила всего одна заявка – от компании ESU, являющейся дочерним предприятием австрийского концерна EPIC.

Председатель ФГИУ также сообщил, что поскольку в данном конкурсе принимает участие только одна компания, будет проведена независимая оценка предлагаемого к продаже пакета акций телекоммуникационного предприятия.

По словам А.РЯБЧЕНКО, оценочная стоимость пакета акций, в соответствии с действующим законодательством, не будет ниже его объявленной начальной стоимости, которая составляла 10 млрд. 500 млн. грн.

Напомним, Фонд государственного имущества Украины 13 октября т.г. объявил конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 92,791% госпакета акций ОАО «Укртелеком».

Начальная цена пакета госакций "Укртелекома" составляет 10 млрд. 500 млн. грн.

Конкурс состоится 28 декабря 2010 года.

Справка УНИАН. ОАО «Укртелеком» – монополист на рынке связи Украины. Число абонентов местной телефонной связи составляет 10,2 млн. Компания также оказывает услуги доступа к Интернету, мобильной связи (под ТМ Utel) и пр.

В 2009 году доход компании составил 8,4 млрд. грн., убытки – 456,4 млн. грн.