Парламент внес изменения в законодательство об акционерных обществах

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины об акционерных обществах» и некоторые другие законы Украины относительно совершенствования механизма деятельности акционерных обществ”.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 244 из 262 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом внесено изменения в Закон Украины «Об акционерных обществах». В законе предусмотрено, что контрольный пакет акций – пакет из 50 и больше процентов простых акций общества (в ныне действующем законодательстве 50 и больше 50% акций - УНИАН). В ныне принятом законе предусмотрено, что уставом частного акционерного общества может быть предусмотрено подавляющее право его акционеров на приобретение акций этого общества, предлагаемых их владельцем к отчуждению третьему лицу. В случае, если уставом частного акционерного общества предусмотрено подавляющее право его акционеров на покупку акций, предлагаемых их владельцем к продаже третьему лицу, такое подавляющее право реализуется в соответствии с частями третьей – шестой этой статьи. Порядок реализации подавляющего права акционеров на приобретение акций частного акционерного общества, которые предлагаются их владельцем к отчуждению (кроме продажи) третьему лицу, устанавливается уставом такого общества. Также предусмотрено, что если акционеры частного акционерного общества не воспользуются подавляющим правом на приобретение всех акций, которые предлагаются для продажи, на протяжении срока, установленного данным Законом или уставом акционерного общества, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, объявленных акционерам общества.

В законе предусмотрено, что в случае нарушения подавляющего права на приобретение акций, любой акционер общества имеет право на протяжении трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о таком нарушении, требовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя акций. Также в законе предусмотрено, что в случае возникновения права обращения взыскания на акции частного акционерного общества в связи с их залогом, отчуждение таких акций осуществляется с соблюдением подавляющего права акционеров на приобретение этих акций.

В законе предусмотрено, что подавляющее право акционерного общества на приобретение акций собственной эмиссии, которые предлагаются их владельцем к отчуждению третьим лицам, не допускается.

В соответствии с новым законом, наблюдательный совет или общее собрание акционеров, если образование наблюдательного совета не предусмотрено уставом акционерного общества (в процессе создания общества - учредительного собрания), утверждает рыночную стоимость имущества (включительно с ценными бумагами), определенную в соответствии с частями первой и второй этой статьи. Утвержденная стоимость имущества не может отличаться больше чем на 10 процентов от стоимости, определенной оценщиком. Если утвержденная рыночная стоимость имущества отличается от стоимости имущества, определенной в соответствии с законодательством об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности, наблюдательный совет или общее собрание акционеров, если образование наблюдательного совета не предусмотрено уставом акционерного общества (в процессе создания общества - учредительное собрание), должно мотивировать свое решение.

В законе предусмотрено, что оплата стоимости акций, которые размещаются во время основания акционерного общества, может осуществляться денежными средствами, ценными бумагами (кроме долговых эмиссионных ценных бумаг, эмитентом которых является учредитель, и векселей), имуществом и имущественными правами, невещественными активами, имеющими денежную оценку. Оплата стоимости акций, которые размещаются во время основания акционерного общества, не может осуществляться по цене, ниже их номинальной стоимости.

Оплата стоимости акций, которые размещаются во время основания акционерного общества, не может осуществляться путем принятия на себя обязательств по выполнению для общества работ или предоставления услуг. Также в законе предусмотрено, что акционерное общество в порядке, установленном Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, имеет право аннулировать выкупленные им акции и уменьшить уставный капитал или повысить номинальную стоимость остальных акций, не меняя при этом размер уставного капитала. Резервный капитал формируется в размере не менее 15 процентов уставного капитала общества путем ежегодных отчислений от чистой прибыли общества или за счет нераспределенной прибыли. До достижения установленного уставом размера резервного капитала размер ежегодных отчислений не может быть меньше чем 5 процентов суммы чистой прибыли общества за год.

В законе предусмотрено, что акционерное общество осуществляет размещение или продажу каждой акции, которую оно выкупило, по цене, не ниже ее рыночной стоимости, которая утверждается наблюдательным советом, кроме случаев:

размещение акций во время основания общества;

размещение акций во время слияния, присоединения, раздела, выделения общества. Акционерное общество не имеет права размещать акции по цене, ниже их номинальной стоимости». В соответствии с законом, решение акционерного общества, которое принимается при участии акционеров – владельцев привилегированных акций, имеющих право голоса, считается принятым, если за него отдано свыше трех четвертей голосов акционеров – владельцев привилегированных акций, принимавших участие в голосовании по этому вопросу, если уставом общества с количеством акционеров 25 чел. и меньше не устанавливается требование относительно большего количества голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, необходимого для принятия решения. Кроме того, выплата дивидендов по простым акциям осуществляется с чистой прибыли отчетного года и/или нераспределенной прибыли на основании решения общего собрания акционерного общества в срок, не превышающего шесть месяцев со дня принятия общим собранием решения о выплате дивидендов.

Выплата дивидендов по привилегированным акциям осуществляется с чистой прибыли отчетного года и/или нераспределенной прибыли в соответствии с уставом акционерного общества в срок, который не превышает шесть месяцев после окончания отчетного года.

В случае отсутствия или недостаточности чистой прибыли отчетного года и/или нераспределенной прибыли прошлых лет выплата дивидендов по привилегированным акциям осуществляется за счет резервного капитала общества или специального фонда для выплаты дивидендов по привилегированным акциям. Решение о выплате дивидендов и их размере по простым акциям принимается общим собранием акционерного общества;

В законе предусмотрено, что внеочередное общее собрание акционерного общества должно быть проведено на протяжении 45 дней с даты получения обществом требования о его созыве.