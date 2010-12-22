Наибольшее падение во вторник показали акции «Укртелекома» - эксперты

Наибольшее падение на Украинской бирже во вторник, 21 декабря, было зафиксировано по акциям «Укртелекома» (-10,36%), после того как стало известно, что только одна компания подала заявку на участие в конкурсе по приватизации компании и поэтому продажа актива будет проведена не в форме аукциона.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, во вторник отечественные фондовые рынки закрылись незначительным ростом. Лидером торгов по объему на Украинской бирже выступила «Укрнафта» (44,7 млн. грн.), а лидерами роста среди компаний индексной корзины стали «Мотор Сич» (+3,67%), «Центрэнерго» (+3,19%) и «Донбассэнерго» (+3,15%).

По словам аналитиков, фондовые торги в Азиатско-Тихоокеанском регионе во вторник закрылись ростом, как и биржи Европы и США, на фоне ослабления конфликта на Корейском полуострове. Кроме того, поддержку рынку оказало заявление правительства Китая о готовности помочь Европе преодолеть долговой кризис.

Как считают аналитики, новость о том, что агентство Moody`s поставило долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Португалии на пересмотр, с возможностью понижения, незначительно повлияла на рынок. Также инвесторы во вторник находились в ожидании данных по ВВП США, которые укажут на темпы восстановления одной из самых крупных экономик мира.

По информации аналитиков, сегодня выходит блок важной макроэкономической статистики по США. Это окончательные данные по ВВП за третий квартал, данные по продажам домов на вторичном рынке и о запасах нефти за неделю по данным EIA.