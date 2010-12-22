Эксперты: на украинских фондовых рынках вчера наблюдалась волатильность

На украинских фондовых рынках во вторник, 21 декабря, наблюдалась волатильность.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, во вторник, после снижения в первой половине торговой сессии, индекс Украинской биржи изменил тренд на фоне позитивных новостей с европейских площадок, оживившихся после того, как Китай поддержал меры по разрешению долгового кризиса. К концу дня индекс УБ укрепился на отметке +0,28%. Общий объем торгов составил 220 млн. грн.

Как подчеркивают аналитики, разочарование инвесторов, вызванное сокращением числа претендентов на приватизацию «Укртелекома», до одного участника, привело к обвалу котировок компании на 10,36%. Среди других голубых фишек в красной зоне закрылись только «Захидэнерго» (-0,63%) и «Стирол» (-0,35%). Лидерами роста стали «Мотор Сич» (+3,67%) и «Центрэнерго» (+3,19%).

По словам аналитиков, компании горно-металлургического комплекса также следовали общей восходящей динамике. Акции Ясиновского КХЗ продемонстрировали впечатляющий рост на 2,56%, Авдеевский КХЗ поднялся на 1,4%, «Азовсталь» (+0,33%) и Алчевский меткомбинат (+0,11%) показали незначительное увеличение котировок. Также прибавили в цене бумаги «Укрнафты» (+1,48%) и «Укрсоцбанка» (+1,61%).