Вчера на фондовых рынках превалировал восходящий тренд - эксперт

В ходе вчерашних торгов на фондовых рынках превалировал восходящий тренд.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

По его информации, европейский индекс DJ Stoxx 600 во вторник, 21 декабря, закрылся ростом на 1%, в то время как DJIA прибавил 0,5%, а S&P 500 вырос на 0,6%.

Как считает Д.БЕЛОВ, «очередной день затишья с точки зрения макроэкономических данных сконцентрировал внимание игроков на корпоративных новостях». Во вторник в центре внимания американских торговцев находилось предложение канадского банка Toronto-Dominion о приобретении за 6,3 млрд. долларов Chrysler Financial, которая являлась финансовым подразделением американского автопроизводителя. «Участники рынка обрели надежду, что череда слияний и поглощений продолжится, улучшив при этом ситуацию в финансовом секторе как с точки зрения привлекательности акций, так и с точки зрения повышения надежности компаний», - подчеркнул аналитик.

Д.БЕЛОВ добавил, что акции IT-компании Adobe во вторник выросли на 6% после объявления финансовых результатов за четвертый квартал 2010 года. Прибыль составила 0,53 доллара на акцию по сравнению с убытком 0,06 доллара на акцию годом ранее. Акции компаний Dell и Apple выросли на 3,6% и 0,6% соответственно благодаря корпоративным новостям.

По словам аналитика, главной новостью для европейских рынков во вторник стало заявление Китая, что он поможет европейским странам в борьбе с кризисом. На этом фоне наибольшим спросом пользовались акции банков Barclays и RBS, которые зафиксировали рост акций на 2,8% и 4,5% соответственно. При этом рынки достаточно нейтрально отреагировали на решение Moody’s поставить суверенный рейтинг Португалии на пересмотр с возможностью понижения на один или два уровня.

Как отметил аналитик, «в отличие от аналогичной ситуации с рейтингом Испании, которая привела к снижению акций в прошлую среду, в данном случае подобных влияний на фондовый рынок не наблюдалось». По мнению агентства Moody’s, платежеспособность страны не является ключевой проблемой. Обеспокоенность вызывает приемлемая стоимость ресурсов на рынке капитала для Португалии, а также необходимость поддержки банковского сектора.