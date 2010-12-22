Эксперт: сомнения игроков отечественного рынка в отношении дальнейшей динамики усилились

Противоречивые настроения на внешних фондовых площадках в среду, 22 декабря, усилили сомнения участников отечественных торгов в отношении дальнейшей динамики рынка.

Такое мнение высказала в комментарии агентству УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна ЛАВРИК.

По ее словам, «давление на зарубежные индикаторы оказывало сообщение о том, что агентство Fitch поместило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Греции на пересмотр с возможностью понижения». В то же время, продолжающееся ралли на рынке «черного золота» способствовало росту акций нефтегазовых компаний.

Я.ЛАВРИК сообщила, что опубликованная после обеда статистика в США оказалась хуже ожиданий аналитиков. По окончательным данным, рост ВВП США за 3-й квартал составил 2,6%, что на 2 процентных пункта ниже прогнозов аналитиков, хотя и выше ранее обнародованного значения – 2,5%. Перепродажи домов на вторичном рынке жилья США также выросли меньше, чем ожидалось. Тем не менее, существенного влияния на ход отечественных торгов западная статистика не оказала.

По словам аналитика, торги на Украинской бирже 22 декабря вновь проходили без единой динамики. Большинство ликвидных бумаг завершило день в зеленой зоне, однако индекс УБ по итогам сессии снизился. В лидерах падения среди ликвидных бумаг на УБ закрепились акции «Укртелекома» (-5,49%), которые демонстрируют существенное снижение второй день подряд на фоне разочарования инвесторов в отношении ожидаемого конкурса по продаже предприятия. Как стало известно накануне, в конкурсе по приватизации оператора связи будет участвовать всего лишь одна компания – «ЕСУ», дочернее предприятие австрийской инвесткомпании EPIC. К тому же, в связи с наличием всего лишь одного покупателя, конкурс состоится лишь после дооценки госпакета акций, на которую отводится 30 дней. По словам представителей ФГИУ, цена пакета 92,791% акций «Укртелекома» не может быть ниже ранее обнародованной стартовой цены 10,5 млрд. грн. Тем не менее, игроки рассчитывали, что в условиях высокой конкуренции, «Укртелеком» будет продан гораздо дороже.

Как отметила Я.ЛАВРИК, хуже рынка в среду выглядели акции «Укрнафты» на фоне фиксации игроками прибыли. Однако под конец дня бумагам нефтегазовой компании удалось выйти в плюс и продемонстрировать рост на 1,58% по итогам сессии. При этом акции «Укрнафты» вновь оказались наиболее востребованными среди игроков, и объем торгов по ним составил более трети всего объема торгов на УБ.

По информации аналитика, в лидерах роста на УБ в среду оказались акции Алчевского МК, которые по итогам дня выросли на 5,90%. Спекулятивный интерес инвесторов к бумаге эмитента подогревали новости о реструктуризации долгов корпорацией ИСД на сумму 3 млрд. долларов до 2018 года. Динамику лучше рынка продемонстрировали также акции «Мотор Сичи» (+2,05%) и Ясиновского КХЗ (+1,61%).

По словам Я.ЛАВРИК, в тройке лидеров по объему торгов в среду закрепились акции «Укрнафты» (75,4 млн. грн.), «Мотор Сичи» (42,7 млн. грн.) и Алчевского МК (26,2 млн. грн.).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 22 декабря, повысился на 0,16% – до 919,15 пункта. Общий объем торгов составил 583 млн. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 0,18% – до 2302,05 пункта. Общий объем торгов составил 231 млн. 287 тыс. грн., из них на срочном рынке – 11 млн. 277 тыс. грн.