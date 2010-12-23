Индекс Украинской биржи торговался в минусе большую часть дня - эксперт

Индекс Украинской биржи в среду, 22 декабря, торговался в узком диапазоне, оставаясь в "минусе" большую часть дня.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

По его словам, в среду рынок испытывал давление от снижения котировок акций «Укртелекома» и «Донбасcэнерго». В то же время, акции Алчевскго МК, «Укрнафты» и «Мотор Сичи» поддерживали рост индекса Украинской биржи, однако не смогли помочь ему закрыться выше значения вторника.

Д.БЕЛОВ отметил, что акции Алчевского МК в среду стали лидерами роста среди ликвидных акций Украинской биржи, прибавив 5,9% в стоимости на фоне позитивных новостей о реструктуризации долгов корпорацией ИСД. «Укртелеком» зафиксировал наибольшее снижение цены среди ликвидных акций - 5,5%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 22 декабря, повысился на 0,16% – до 919,15 пункта. Общий объем торгов составил 583 млн. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 0,18% – до 2302,05 пункта. Общий объем торгов составил 231 млн. 287 тыс. грн., из них на срочном рынке – 11 млн. 277 тыс. грн.