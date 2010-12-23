Сегодня ожидается большой блок важной макроэкономической статистики по США - эксперты

Сегодня ожидается большой блок важной макроэкономической статистики по США.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, к этой статистике относятся данные по заказам на товары длительного пользования, рынку труда и личным доходам и расходам в 15:30 по киевскому времени, по индексу потребительского доверия Университета Мичиган в 16:55 и по продажам нового жилья в 17:00.

Как отмечают аналитики, в среду, 22 декабря, украинские фондовые рынки закрылись разнонаправленно. Лидером торгов по объему на Украинской бирже выступила «Укрнафта» (40,1 млн. грн.). Лидерами роста среди компаний индексной корзины стали Алчевский меткомбинат (+5,9%), «Мотор Сич» (+2,05%) и Ясиновский КХЗ (+1,61%). Наибольшее падение было зафиксировано по акциям «Укртелекома» (-5,49%) и «Донбассэнерго» (-2,9%).

По информации аналитиков, биржи Азии в среду закрылись преимущественно ростом ведущих индексов на фоне роста цен на нефть и рекордного повышения цены на медь. Торги в Европе и США проходили со смешанной динамикой. Согласно окончательным данным Министерства торговли США, ВВП страны в третьем квартале вырос на 2,6%, что оказалось хуже прогнозов, которые были на уровне 2,8%. Также в среду была опубликована статистика по продажам домов на вторичном рынке в ноябре, которая также оказалась ниже ожиданий.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 22 декабря, повысился на 0,16% – до 919,15 пункта. Общий объем торгов составил 583 млн. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 0,18% – до 2302,05 пункта. Общий объем торгов составил 231 млн. 287 тыс. грн., из них на срочном рынке – 11 млн. 277 тыс. грн.