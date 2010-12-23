«Смарт-холдинг» опубликовал официальное предложение о покупке Regal Petroleum за 121,5 млн. долл.

Компания Energees Management Limited, являющаяся 100% дочерней компанией Energees Investments Limited - главной холдинговой компании группы компаний Smart Holding («Смарт-холдинг», Киев), опубликовала на Лондонской фондовой бирже официальное предложение о покупке британской нефтегазовой компании с активами в Украине Regal Petroleum plc за 77 млн. фунтов (121,5 млн. долл.) за денежные средства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Smart Holding.

В сообщении отмечается, что Energees Investments Limited предлагает выкупить акции по цене 24 пенса.

Предложение будет открыто для акцептирования до 13:00 (по лондонскому времени) 24 января 2011 года.

При этом уточняется, что предложенная цена выкупа акций Regal Petroleum содержит 92% премии к цене закрытия торгов в 12,5 пенса за акцию Regal Petroleum 24 ноября 2010 года (последний рабочий день перед началом периода предложения), 30% премии к цене закрытия торгов в 18,5 пенса за акцию Regal Petroleum 9 декабря 2010 года (последний рабочий день перед датой анонсирования предложения) и 56% премии к средней цене закрытия торгов в 15,4 пенса за акцию Regal Petroleum на протяжении месяца до начала периода предложения.

В пресс-релизе подчеркивается, что предложение Energees Management остается единственным, которое сделано акционерам компании Regal Petroleum plc.

Также Energees Management Limited напоминает, что 13 декабря 2010 года компания Heamoor Limited заявила о том, что она рассматривает вопрос о возможности объявления своего предложения акционерам Regal Petroleum о выкупе акций за денежные средства либо объединении активов с Regal Petroleum. Однако Heamoor Limited больше никаких заявлений с того времени не делала. Более того, Heamoor Limited официально сообщила, что ее заявление не означает, что официальное предложение будет сделано.

В свою очередь, 10 декабря 2010 года Energees Investments и Regal Petroleum объявили, что достигли договоренности об условиях потенциального предложения акционерам Regal Petroleum о выкупе акций. Данные условия предложения были одобрены советом директоров Regal Petroleum.

«Покупка Regal расширит портфель активов «Смарт-холдинг» в сфере добычи газа в Украине и сформирует важную платформу для дальнейшего продвижения на пути к созданию рыночного лидера среди фокусирующихся на Украине независимых игроков в нефтегазодобыче (E&P)», – ранее прокомментировал предложение директор Energees Investments и генеральный директор (CEO) «Смарт-холдинга» Алексей ПЕРТИН.

По его словам, это приобретение позволит «Смарт-холдингу» продолжить извлекать выгоду из привлекательного потенциала, который заключается в дальнейшей консолидации малых газовых компаний в компании среднего размера, продвигая конкретные интересы группы в инвестициях в металлургию, разработку недр и добычу природного газа.

Финансовым советником покупателя выступает UBS, продавца – BofA Merrill Lynch.

Справка УНИАН. Группа компаний Smart Holding является одной из крупнейших и диверсифицированных групп компаний в Украине. Группа инвестирует в развитие проектов в различных отраслях, в том числе в горно-металлургическом комплексе и добыче нерудных материалов. Группа компаний Smart Holding участвует в проектах как стратегический инвестор, так и в качестве миноритарного акционера. Крупнейшая стратегическая инвестиция группы компаний Smart Holding - 25% "Метинвеста", международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы, объединяющей 23 предприятия в Украине, Европе и США.

Основными нефтегазовыми активами Regal являются Мехедивско-Голотовщинское и Свиридовское газоконденсатные месторождения (оба - Полтавская обл.). В конце октября 2010 года у Regal возникли осложнения при бурении скважины SV-69 (Свиридовское месторождение): при попытке извлечения бура из скважины его нижняя часть застряла. Компания также объявила, что уровень добычи в Украине оказался ниже, а сама разработка - сложнее, чем ожидалось.

Regal Petroleum из-за проблем с регулятивными органами приостановила добычу углеводородов в Украине.

В 2009 г. компания сократила чистый убыток в 5,2 раза – до 9,82 млн. долл., увеличив доходы на 73,6% – до 19,87 млн. долл.