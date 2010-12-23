На мировых фондовых рынках в среду наблюдался скромный рост - эксперт

На мировых фондовых рынках в среду, 22 декабря, наблюдался скромный рост.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

По его словам, в среду европейский индекс DJ Stoxx 600 закрылся ростом на 0,1%, в то время как DJIA прибавил 0,2%, а S&P 500 вырос на 0,3%.

Как подчеркнул аналитик, опубликованные макроэкономические данные в США оказались неоднородными. Пересмотренное значение ВВП за третий квартал 2010 года указало на рост последнего на 2,6%, что превысило предыдущее значение на 0,1 процентного пункта и не дотянуло до рыночных ожиданий 0,2 пункта. Потребление домохозяйств выросло на 2,4%, вопреки ожиданиям роста на 2,9%. Продажи домов на вторичном рынке показали рост, однако также не смогли оправдать ожиданий. В ноябре было продано 4,68 млн. домов, что на 250 тыс. больше октябрьского значения, но на 70 тыс. ниже консенсус-прогноза.

Д.БЕЛОВ также отметил, что на фоне ожиданий продолжения восстановления мировой экономики цены на нефть впервые с октября 2008 года превысили отметку в 90 долл./барр. Недавно стоимость нефти уже достигала данной отметки в ходе внутридневных торгов, однако не смогла долго продержаться на ней.

По информации аналитика, сегодня в 15:30 по киевскому времени будут опубликованы данные по заказам на товары длительного пользования в США. В ноябре количество заказов должно снизиться на 0,5%. В это же время выйдут данные о динамике доходов и расходов домохозяйств. В ноябре доходы должны вырасти на 0,2%, в то время как расходы должны увеличиться на 0,5%. Также будут опубликованы еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице. По мнению рынка, по состоянию на 18 декабря количество таких заявок должно составить 420 тыс., что совпадает с предыдущим значением. В 16:55 будет опубликован Индекс потребительских настроений от Университета Мичигана. В декабре участники рынка ожидают роста на 0,3 пункта до 74,5 пункта. В 17:00 рынки узнают о продажах новых домов в ноябре. Консенсус прогноз предполагает рост количества проданных домов на 17 тыс., или на 6% до 300 тыс.