Эксперты: котировки Regal Petroleum существенно упали

Среди украинских компаний, торгующихся на международных фондовых площадках, котировки акций Regal Petroleum (-3,7%) в среду существенно упали.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, JKX Oil & Gas (-1,2%) в среду также следовал негативному тренду. Цена бумаг Cadogan Petroleum вновь осталась на том же уровне. Акции Ferrexpo (+0,17%) незначительно подорожали. В то же время, бумаги МХП (+1,47%) показали более существенный рост.

По словам аналитиков, на Варшавской бирже в среду украинские эмитенты провели удачную торговую сессию, в ходе которой повысились котировки всех агропромышленных компаний. Так, «Кернел» прибавил в цене 3,5%, «Агротон» - 2%, «Астарта» - 1,98%.