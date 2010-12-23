Волатильность на украинских фондовых рынках продолжается - эксперты

Волатильность на украинских фондовых рынках в среду, 22 декабря, продолжилась.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По их информации, акции «Укртелекома» в среду упали еще на 5,49%. Авдеевскому КХЗ (-0,01%) и Енакиевскому МЗ (-0,07%) также не удалось выйти из красной зоны.

Аналитики отмечают, что остальные голубые фишки в среду показали положительную динамику. Акции Алчевского МК взлетели на +5,9%. Котировки «Мотор Сичи» (+2,05%), «Укрнафты» (+1,58%) и Ясиновского КХЗ (+1,61%) существенно укрепились. Остальные ликвидные бумаги прибавили менее одного процента.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 22 декабря, повысился на 0,16% – до 919,15 пункта. Общий объем торгов составил 583 млн. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 0,18% – до 2302,05 пункта. Общий объем торгов составил 231 млн. 287 тыс. грн., из них на срочном рынке – 11 млн. 277 тыс. грн.