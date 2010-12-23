В ПФТС завтра состоится аукцион по продаже госпакета акций «Полтаваоблэнерго»

На намеченный завтра, 24 декабря, аукцион на фондовой бирже ПФТС по продаже 16,24% госпакета акций ОАО «Полтаваоблэнерго» поданы заявки от потенциальных покупателей. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе биржи. При этом в пресс-службе не уточнили, сколько именно заявок на участие в торгах было подано.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества возобновил ранее приостановленную продажу госпакета акций ОАО «Полтаваоблэнерго».

9 июля т.г. ФГИ в ходе аукционных торгов на ПФТС реализовал 8,76% государственного пакета акций ОАО «Полтаваоблэнерго».

Справка УНИАН. ОАО "Полтаваоблэнерго" владеет распределительными электрическими сетями, расположенными на территории Полтавской области, предоставляет услуги по транспортировке и поставке электроэнергии.

На начало 2010 года пакетами акций «Полтавооблэнерго» владели три частных компании: Bikontia Enterprises Limited – 23,921%, Larva Investments Limited – 25%, UA Energy Distribution Holding Limited – 23,2949% (все – Кипр).

