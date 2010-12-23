Индекс ПФТС повысился на 2,13%, «Украинской биржи» - на 2,36%

Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 23 декабря, повысился на 2,13% – до 938,71 пункта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 67 млн. 588 тыс. грн.

Индекс «Украинской биржи» по итогам торгов повысился на 2,36% – до 2356,36 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 292 млн. 824 тыс. грн., из них на срочном рынке – 18 млн. 123 тыс. грн.

