Группа СКМ покупает "Банк Ренессанс-Капитал"

Группа СКМ приобретает АО "Банк Ренессанс-Капитал".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СКМ, 22 декабря т.г. Группа СКМ и Группа «Ренессанс Кредит» достигли соглашения о сделке по покупке Группой СКМ 100% акций АО «Банк Ренессанс Капитал» (бренд «Ренессанс Кредит»).

Финансовыми советниками (консультирование и структурирование сделки) выступили Первый украинский международный банк (ПУМБ) и ИК «Ренессанс Капитал».

Сделка по покупке Группой СКМ 100% акций АО «Банк Ренессанс Капитал» будет завешена после получения всех необходимых разрешений Национального банка Украины и Антимонопольного комитета.

Как отмечается в пресс-релизе, данная сделка полностью соответствует стратегии развития банковского бизнеса Группы СКМ, которая предполагает его укрупнение и повышение доходности, в частности, в секторе розничного бизнеса, где потребительское кредитование (consumer finance) является одним из наиболее перспективных направлений.

«Для СКМ банковский бизнес является одним из наиболее приоритетных, поэтому мы заинтересованы в его расширении и освоении новых сегментов финансового рынка, в частности, розничного и POS-кредитования», – отметил директор по развитию бизнеса компании СКМ Илья АРХИПОВ.

По его словам, "данный банк интересен нам прежде всего эффективной моделью бизнеса розничного кредитования. Мы покупаем готовый бизнес, включая клиентскую базу и портфель кредитов. Группа СКМ обладает необходимыми ресурсами и опытом для развития данного бизнеса, что особенно важно сейчас, когда мы видим первые сигналы восстановления экономики».

"Банк Ренессанс-Капитал" продолжит работать как отдельная юридическая структура в рамках банковского направления бизнеса Группы СКМ.

Справка УНИАН. Компания СКМ – профессиональный инвестор, который владеет и управляет активами в горно-металлургической, энергетической, телекоммуникационной, банковской, страховой, медийной отраслях, а также в сфере ритейла и недвижимости.

В Группу СКМ входят компании «Метинвест холдинг», ДТЭК, телекоммуникационная группа Vega, «Сегодня Мультимедиа», «ТРК Украина», «ЭСТА холдинг», «Украинский ритейл» и другие.

100% акций ЗАО «СКМ» принадлежат Ринату АХМЕТОВУ.

Банковский бизнес СКМ в Украине представлен банками ПУМБ и «Донгорбанк».

Группа «Ренессанс Кредит» является розничным бизнесом группы «Ренессанс Групп», объединяющей инвестиционные и финансовые компании, которые специализируются на перспективных развивающихся рынках во многих странах мира.

«Ренессанс Кредит» в России является одним из лидеров сектора потребительского кредитования. Основанный в 2003 году, «Ренессанс Кредит» входит в ТОП-100 крупнейших российских банков и работает более чем с 4 млн. клиентов в России.

АО "Банк Ренессанс Капитал" (лицензия НБУ 222) основан в 2005 году, когда «Ренессанс Групп» приобрел банк «Лидер». Банк работает на рынке Украины под товарным знаком "Ренессанс Кредит". Специализируется на потребительском кредитовании физических лиц. Региональная сеть банка насчитывает 31 отделение в 16 областях Украины и АР Крым. В 2010 году банк демонстрировал позитивную динамику развития: по данным НБУ, за 9 месяцев 2010 года банк получил прибыль в размере 4,432 млн. грн.